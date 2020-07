RIVM: “Kans op smog door ozon”

nieuws

In het Noorden van het land is er vrijdag en zaterdag een lichte kans op smog door ozon. Daarvoor waarschuwt het RIVM donderdag.

De problemen zijn het grootst in het midden en het zuiden van het land, in het Noorden zijn de omstandigheden beter. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken. Het advies geldt voornamelijk voor in de namiddag en vroege avond omdat de lucht dan het meest verontreinigd is. Op zaterdag zal de situatie beter zijn en zullen de ozonconcentraties lager zijn. Alleen langs de oostgrens is er dan nog een kleine kans op smog.

Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Dit komt in het voorjaar en in de zomer voor als er weinig, veelal een zuidoostelijke, wind staat. De vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen, worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Dit wordt ook wel zomersmog genoemd.

Vrijdag 31 juli is er kans op #smog door ozon in het zuiden en midden van Nederland. Vooral einde van de middag kan dat zorgen voor meer #luchtwegklachten. Ben je gevoelig voor smog? Beperk zware lichamelijke inspanning en blijf binnen. Meer informatie: https://t.co/ywM04hHtxN pic.twitter.com/Wt63slRMag — RIVM (@rivm) July 30, 2020