Regionale vervoerders vechten ‘monopolie’ NS op spoorlijn Groningen – Zwolle aan

Foto: Rob Dammers - Gilze-Rijen NSR 186 027-IC 1139-186 025 Eindhoven, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66189571

Vijf regionale vervoersbedrijven willen af van het NS-monopolie op het hoofdrailnet. Met juridische procedures tegen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hopen vervoerders als Arriva en Connexxion mee te kunnen dingen naar het treinvervoer tussen bijvoorbeeld Groningen en Zwolle.

Volgens NRC volgt het besluit tot procederen bij de bestuursrechter op de concessie die de NS in juni ontving van minister Stientje van Veldhoven voor het hoofdrailnet, het belangrijkste deel van het Nederlandse spoornet. Volgens de vervoerders is de gunning onzorgvuldig overwogen, overhaast genomen en in strijd met Europese regels.

De procedure bij de bestuursrechter begint deze maand. Als dat niets oplevert, dan stappen de vervoerders naar de Europese Commissie.