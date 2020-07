‘Regio moet kunnen bepalen wie sprintertrein tussen Groningen en Zwolle exploiteert’

nieuws

Foto Andor Heij: Station Haren met trein, sprinter.

Volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat staan de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel positief tegenover een plan om bepaalde sprinterdiensten van de NS te decentraliseren.

“Deze provincies zien net als ik mogelijkheden om met decentralisatie tot verbeteringen voor de reiziger te komen”, zo schrijft Van Veldhoven in de beantwoording van Kamervragen over marktwerking op het spoor na 2024. “Een belangrijke

voorwaarde die de provincies hierbij stellen is dat de sprinterdiensten opgenomen kunnen worden in bestaande regionale treinconcessies.”

Wel schrijft de minister dat dit juridisch problemen op kan leveren. Want het inpassen van de sprinterlijn in een regionale concessie kan pas 2035, als de concessies in de betreffende provincies aflopen. “Voor wat betreft het Rijk is dit overigens geen harde randvoorwaarde”, aldus Van Veldhoven.