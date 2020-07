“Regen, harde wind en nog meer regen”

nieuws

Van warm zomerweer is voorlopig geen sprake. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaat het de komende week erg wisselvallig verlopen.

“Maandag vallen er enkele, soms stevige buien”, vertelt Kamphuis. “Bij een vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten, kracht vijf, wordt het slechts zeventien graden. In de nacht naar dinsdag wordt het droog en klaart het op. De minimumtemperatuur komt uit op zo’n elf of twaalf graden.”

“Dinsdag is er zo nu en dan zon maar is er ook kans op een bui. Het wordt zeventien graden. In de avond en in de nacht naar woensdag valt er opnieuw regen. Dat zien we ook woensdagochtend wanneer het flink kan doorregenen. In de middag wordt het dan droger maar met zeventien graden is het erg fris. Ook donderdag zal wisselvallig gaan verlopen waarbij de maximumtemperatuur op zeventien graden komt te liggen.”