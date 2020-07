Recreatievaart op het water neemt toe

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De drukte op het water neemt de afgelopen week geleidelijk toe. “Je kunt zien dat er meer recreatievaart op het water is.”

Door de coronacrisis blijven meer mensen deze zomer in eigen land. Campings zitten vol, bungalowparken merken een grotere vraag en de coronacrisis legt ook de pleziervaart geen windeieren. Afgelopen voorjaar lieten bootverkopers al weten dat het in hun winkels drukker dan normaal was. Er werden meer boten verkocht en ook was er meer vraag dan normaal om een boot te huren. Een vakantie op het water wordt door veel mensen als een veilige vakantie gezien omdat je op het water genoeg afstand tot andere boten kunt houden en je daarnaast helemaal zelfvoorzienend bent en daardoor hygiënisch bent.

“Het gaat eigenlijk de hele dag door”, vertelt Martin Nuver van 112groningen.nl. Vanuit de Tasmantoren heeft hij uitzicht op de Oosterhaven. “Mijn indruk is dat het drukker dan normaal is. De vrachtschepen gaan hier natuurlijk altijd al langs maar sinds het begin van de zomervakantie in het Noorden zie ik dat er meer pleziervaart op het water is”. Tot problemen leidt dat niet. Er is genoeg ruimte op het water, hoogstens heeft de sluiswachter en hebben de brugwachters het wat drukker.