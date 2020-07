nieuws

In de maand mei hebben fietsenwinkels een recordaantal elektrische fietsen verkocht. Dat blijkt uit cijfers van brancheorganisatie Bovag.

Nog nooit eerder werden er in een maand zoveel elektrische fietsen verkocht. In vergelijking met mei vorig jaar gaat het om een stijging van 38 procent. De recordverkoop wordt volgens Bovag veroorzaakt door het mooie voorjaar en de coronamaatregelen. “Veel mensen waren op zoek naar een alternatief voor het openbaar vervoer.”

Uit de cijfers blijkt ook dat de verkoop in maart en april juist daalde. Van alle verkochten fietsen in mei was bijna de helft elektrisch. De verkoop van gewone fietsen steeg ook, met zestien procent naar 64.000 fietsen.