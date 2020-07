Ravage in Ten Boer: caravan schiet los en ramt bushokje

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Een ravage zaterdagochtend bij een verkeersongeluk op de N360 nabij Ten Boer. Een caravan achter een personenauto schoot los en ramde een bushokje.

Het ongeluk gebeurde rond 11.15 uur op de Rijksweg, N360, tussen Groningen en Ten Boer ter hoogte van de kruising met de Bovenrijgerweg. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl. “Een caravan raakte van de weg, schoot vervolgens los van de auto en boorde zich daarna door een bushokje heen. Je kunt spreken van een flinke chaos.” Volgens Nuver mag het een wonder heten dat er niemand gewond is geraakt. “Er stonden gelukkig geen personen te wachten in of bij het bushokje.”

Zowel de caravan als het bushokje raakten zwaar beschadigd. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de caravan weg te slepen. Het overige verkeer ondervond geen hinder van de gevolgen van het ongeluk. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.