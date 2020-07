Qbuzz gaat elektrische Citaro-bus testen in Groningen

nieuws

De eCitaro van Mercedes-Benz op lijndienst in Tübingen. Foto: Dominik Richter - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86473158

Vervoersbedrijf Qbuzz gaat de komende periode de eCitaro testen. Dit zijn elektrische bussen. Dat laat een buschauffeur van het bedrijf zaterdag weten.

Qbuzz rijdt op dit moment met tientallen Citaro-bussen in Groningen. Dit zijn allemaal bussen die op diesel rijden. De eCitaro is elektrisch en het eerste type werd in 2018 gepresenteerd door de Duitse busbouwer Mercedes-Benz. Sindsdien zijn er al flink wat bestellingen gedaan. Onder andere vervoersbedrijven uit Luxemburg, Noorwegen en Zweden hebben bussen van het type besteld. Ook het Duitse vervoersbedrijf ASEAG, dat actief is in en rondom Aken, bestelde er afgelopen herfst 27. Het bedrijf wil het materiaal inzetten op de lijnen die op Nederlandse en Belgische steden rijden.

Bijzonder aan de bussen is dat ze niet alleen elektrisch rijden, ze zijn ook uitgerust met de veiligheidssystemen Sideguard Assist en Preventive Brake Assist. Dit zijn systemen die de chauffeur helpen om veiliger te rijden en tegelijkertijd andere kwetsbare weggebruikers te beschermen. De actieradius van de elektrische bus wordt bij het grootste accupakket geschat op 170 kilometer voor een twaalf meter bus, en 190 kilometer voor een achttien meter lange bus. Mercedes-Benz zegt te werken aan een accu-upgrade zodat de range verder toe gaat nemen.

Wanneer de bus precies in Groningen gaat rijden is nog onbekend. Qbuzz heeft het afgelopen jaar al een flinke slag gemaakt in het verduurzamen van haar wagenpark. Alle stadsbussen rijden bijvoorbeeld al elektrisch. De bedoeling is dat in 2030 de volledige vloot elektrisch rijdt.