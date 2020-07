Qbuzz-actie Zomerbroezz’n gaat niet door, wel kortingsactie

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De jaarlijkse actie Zomerbroezz’n van vervoersbedrijf Qbuzz gaat deze zomer vanwege de coronacrisis niet door. Dat heeft het bedrijf donderdagavond laten weten.

Bij de actie kunnen twee personen op één Dal-Dagkaart reizen. Vanwege het coronavirus vindt het bedrijf het niet verstandig om deze actie door te laten gaan. Wel komt er deze zomervakantie een andere voordeelactie. Van 16 juli tot en met 16 augustus wordt er twee euro korting gegeven op de Dal-Dagkaart. Dit betekent dat een Dal-Dagkaart dan negen euro kost.

Het goedkopere kaartje is niet in de bus te koop. Deze kan alleen via de website van Qbuzz aangeschaft worden. Daarnaast wijst het bedrijf op de regels dat ook deze zomer er achterin ingestapt moet worden, een mondkapje gedragen moet worden en anderhalve meter afstand tot anderen verplicht is.