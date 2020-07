PvdA: “Dit is het moment om in te zetten op de Lelylijn”

nieuws

Foto: Alfenaar - https://www.flickr.com/photos/alfenaar/15371655120/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36458104

De fractie van de Partij van de Arbeid in de Provinciale Staten heeft vragen gesteld aan het college over de Lelylijn. In de vragen laat de partij doorschemeren dat het nu het moment is om door te pakken met deze snelle treinverbinding.

Afgelopen week werd een rapport geopenbaard waaruit blijkt dat de Lelylijn de beste keuze is voor de bereikbaarheid tussen het Noorden en de Randstad. De treinverbinding moet de Randstad via Flevoland, Heerenveen en Drachten met Groningen verbinden en levert reizigers een forse tijdwinst op. Geschat wordt dat er met de spoorlijn een investering van 5,3 miljard euro gemoeid is. Verschillende organisaties en partijen hebben inmiddels laten weten enthousiast te zijn. Onder hen VNO-NCW, MKB Nederland, de provincie Fryslân en de gemeente Groningen.

“Is het college het met ons eens dat dit het moment is om via een krachtige noordelijke lobby voluit in te zetten op een spoedige realisatie van de Lelylijn?”, is één van de vragen die de PvdA aan het College gesteld heeft. Daarnaast vraagt de partij zich af of het College bereid is om de Lelylijn op dezelfde wijze te steunen als dat de gemeente Groningen dat doet.