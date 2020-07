Puzzelen met Groningse bushaltenamen in Emoji

nieuws

Foto: Qbuzz - qbuzz.nl

Puzzelen met bushaltenamen in Emoji. Je moet het even bedenken, maar dan heb je ook wat.

Nick, Mark en Leon zijn de initiatiefnemers van de puzzel. “Een hele tijd geleden hebben we een lijst met bushaltenamen in Emoji samengesteld”, vertelt Nick Ubels. “Ze lagen al die tijd te verstoffen in een spreadsheet en we vonden het nu wel tijd worden voor een quiz.” Dinsdag zijn de eerste vijf opgaven online gezet. “De eerste vijf haltes vind je allemaal in Groningen stad, maar niet allemaal binnen zone 1000”, geeft Nick als tip mee.

Maar hoe werkt het precies? “Eigenlijk is het heel simpel. Je ziet een aantal emoticons en die vormen samen een bushaltenaam. Woensdagochtend publiceer ik de juiste oplossingen.” En of het puzzelen dan voorbij is? “Nee, ik heb nog zo’n vijftig haltes in Groningen in de lijst staan, dus we kunnen nog wel even door.”

De eerste vijf opgaven zie je hieronder:

Deze vijf haltes liggen in Groningen stad (maar niet allemaal binnen zone 1000 πŸ˜‰). 1. πŸ‘¨β€πŸ«πŸ¦‰πŸ›£

2. πŸ™‚πŸš‰

3. πŸ’ŽπŸ›£

4. πŸŸ₯πŸ”

5. πŸžπŸŒ‰ Antwoorden volgen morgen! β€” Nick Ubels (@NickUbels) July 21, 2020