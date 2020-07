Prijzen Groningse woningen blijven snelste stijgers van Nederland

nieuws

Foto: Jeroen Stoop via: wikiportret.nl / WikiMedia (ccby-gfdl)

Voor het derde kwartaal op rij was Groningen de provincie waar de prijzen van koopwoningen het hardste zijn gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers die het CBS en het Kadaster vrijdagochtend naar buiten brachten.

Bestaande koopwoningen in Groningen waren in het afgelopen kwartaal gemiddeld 11 procent duurder dan in dezelfde periode vorig jaar. Hoewel de prijzen van woningen snel stijgen, steeg het aantal transacties op de markt slechts marginaal met 0,3 procent.

Ter vergelijking: Landelijk steeg het aantal woningverkopen met 4,6 procent, in Noord-Brabant ging 10,8 procent meer woningen van de hand. In Drenthe wisselden 7,8 procent meer woningen van eigenaar, met prijzen die 8,8 procent hoger waren. In Friesland daalde het aantal verkopen juist, de prijzen stegen wel met 6,1 procent.