Politie zoekt vrouw die hulp bood aan Chopinlaan

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie zoekt een nog onbekende vrouw die zich vrijdagavond 24 juli rond 18.30 uur heeft ontfermd over een vrouw en een kind, op een parkeerplaats aan de Chopinlaan.

De vrouw, een toevallige passant, vertrok toen de politie arriveerde. Waarschijnlijk reed ze weg in een auto. De politie is op zoek naar die bewuste vrouw, omdat zij mogelijk meer informatie kan geven over het tweetal dat zij had aangetroffen, vlak achter de supermarkt aan de Savornin Lohmanlaan.

De politie vraagt ook andere getuigen, die de vrouw en het kind vrijdagavond daar hebben gesproken, contact op te nemen.