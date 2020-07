Politie zoekt getuigen van aanrijding op A28 tussen Eelde en Haren

nieuws

Foto: 112 Groningen

De politie in Groningen is op zoek naar getuigen van een aanrijding tussen een bestelbus en een stationwagon op de A28. Deze vond afgelopen zondagavond rond 18.50 uur plaats tussen Eelde en Haren, op de rijbaan richting Groningen.

De politie heeft ter plaatse gesproken met de betrokken bestuurders. Maar na het horen van deze verklaringen, bestaan er nog steeds vragen over de toedracht van de aanrijding.

Contact opnemen met de politie kan via 0900-8844 of via een PB via Facebook. Houdt daarbij zaaknummer BVH 2020194231 bij de hand.