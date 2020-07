Politie zoekt getuigen diefstal scooter Korreweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie zoekt getuigen van de diefstal van een scooter aan de Korreweg. Burgernetdeelnemers in de omgeving van de Korreweg hebben een mail ontvangen waarin men opgeroepen wordt om informatie te delen.

De diefstal vond plaats in de nacht van donderdag op vrijdag tussen 02.00 en 02.30 uur vanaf de Korreweg. Het voertuig werd korte tijd later teruggevonden in de Bloemstraat. Van de daders ontbreekt echter ieder spoor. “We zijn op zoek naar mensen die iets gezien hebben. Heb je iemand of meerdere personen gezien die zich vreemd gedroegen? Heb je een onbekend voertuig gezien in je straat? Heb je in je straat iets gehoord over de diefstal? Of heb je camerabeelden die ons kunnen helpen bij het onderzoek? Meld je dan bij ons.”

De politie is te bereiken op telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.