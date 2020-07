PKC’83 baalt van vertraging aanleg kunstgrasveld

nieuws

Foto Robert Groninger. Aanleg kunstgras bij PKC'83

Het kunstgrasveld van PKC’83 is ongeveer twee weken later klaar dan gepland. Dit tot teleurstelling van de Groninger eersteklasser.

“Er zat een gat in het veld. Dat was niet voorzien”, aldus Kit Kegelaar van Sport050. “Er werd daarom zand overheen gestort en dat moest eerst inklinken. We gaan PKC adviseren om de eerste bekerwedstrijd uit te spelen”. Het bekerprogramma start in het laatste weekeinde van augustus. Mogelijk kan PKC het weekeinde daarvoor al wel oefenen op het nieuwe veld. Maar voor beker en competitiewedstrijden moet het veld eerst officieel gekeurd worden.

“Teleurstellend”, aldus Robert Groninger, bestuurslid van PKC. “Door de coronacrisis liepen we al veel inkomsten mis en dan dit weer”. PKC kan op sportpark De Kring niet uitwijken naar een ander veld, omdat er maar één is.

Ook op het hoofdveld van Oranje Nassau op sportpark Coendersborg dreigde een vertraging te ontstaan. In dit geval door de vele regenval. “Dat wordt ingelopen”, aldus Ketelaar. “We hebben een nieuwe planning gemaakt en in de tweede week van augustus wordt het veld opgeleverd”.