Petitie Nedersaksenlijn om Groningen met Enschede te verbinden loopt storm

Foto: Jan Oosterhuis, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22571122

De petitie voor de aanleg van de Nedersaksenlijn loopt storm. Inmiddels is het plan voor de spoorverbinding tussen Groningen en Enschede door bijna 8.300 mensen ondertekend.

Initiatiefnemer voor de petitie is de 21-jarige Tim Sekac uit Amsterdam. Sekac omschrijft zichzelf als de spoorpetitionaris van Nederland en heeft de afgelopen jaren al diverse petities opgesteld om een sneller en beter spoornet in ons land tot stand te brengen. Zijn pijlen richt hij nu op de Nedersaksenlijn. Deze spoorlijn loopt van Groningen via Emmen naar Enschede. Deels loopt de route over bestaand spoor, tussen Stadskanaal en Emmen moet er nieuw spoor worden aangelegd.

De roep om deze spoorlijn aan te leggen is de afgelopen jaren steeds luider geworden. Enerzijds omdat er daarmee een alternatief komt voor de bottleneck Meppel, anderzijds omdat er vanaf 2025 passagierstreinen gaan rijden tussen Groningen en Stadskanaal. De aanleg van de lijn kost zo’n 555 tot 675 miljoen euro. Of dat geld er ook is, is onzeker. De aanleg van de vernieuwde zuidelijke ringweg in de stad Groningen valt duurder uit waarbij men het extra geld uit de RSP-pot wil snoepen. Een pot waaruit de Nedersaksenlijn ook betaald moet worden. Sekac wil doorgaan met de petitie tot er 10.000 handtekeningen zijn. De petitie wil hij aanbieden bij ProRail, gemeentes en de Tweede Kamer.

De petitie is te vinden op deze website.