Peter Green liet Groningen verbijsterd achter

Foto: Rick van der Velde

Peter Green, zanger-gitarist-componist van de eerste versie van Fleetwood Mac, is dit weekend in zijn slaap overleden. Zijn optreden in Groningen werd om meerdere redenen legendarisch.



In 1969 trad de formatie op in De Korenbeurs. Het was de eerste Engelse popband die de stad aandeed. Tijdens het optreden floepte de neonverlichting aan en werd de stroom op het podium uitgezet. Fleetwood Mac verbijsterd en het publiek ook.

De gemeentelijke beheerder van de Korenbeurs vond dat de afgesproken eindtijd van de happening ook definitief de eindtijd diende te zijn, namelijk 12 uur middernacht.

Zie ook: https://m.poparchiefgroningen.nl/festivals/the-rovers-return

Peter Green werd 73 jaar.