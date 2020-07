Persoon raakt met beide handen vast in object in woning

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer heeft vrijdagmiddag een persoon moeten bevrijden die met beide handen vast was komen te zitten in een object in een woning aan de Sledemennerstraat. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van een persoon bekneld kwam rond 13.45 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop uitrukten met een tankautospuit. “In de woning was iemand vast komen te zitten”, vertelt Nuver. “Het is onbekend hoe dit kon gebeuren. Omdat het om een incident in een woning gaat, een zogeheten incident achter de voordeur, kan de brandweer niet zeggen waar de persoon in vast was komen te zitten. Brandweerlieden hebben het slachtoffer in ieder geval weten te bevrijden.”

De persoon is daarna in een ambulance met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.