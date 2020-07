Persoon gewond bij barbecuebrand Oosterparkwijk

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

In een tuin van een woning aan de S.S. Rosensteinlaan in de Oosterparkwijk heeft vrijdagavond brand gewoed. Daarbij is een persoon gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 19.40 uur binnen bij de hulpdiensten die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “In de tuin werd gebarbecued”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “Daarbij is er brand ontstaan. Bij de bluspoging die vervolgens gedaan is, is een man gewond geraakt. Als brandweer hebben wij een nacontrole gedaan.”

Brandwonden

Volgens incidentfotograaf Joey Lameris van 112groningen.nl is ook een ambulance ter plaatse. “Het slachtoffer zijn been is helemaal ingepakt. De man draagt ook een badjas dus ik vermoed dat hij direct na het ongeluk onder de douche is gezet om de brandwonden te koelen. Het slachtoffer is na stabilisatie met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.”

Veilig barbecueën

Met het mooie weer besluiten veel mensen om te gaan barbecueën. Meestal gaat dit goed, maar wat doe je als een brandende barbecue per ongeluk omvalt of wat als er ineens een grote vlam ontstaat? In deze sheet van de brandweer staan allemaal handige en praktische tips waar je rekening mee moet houden en wat je moet doen als het toch mis gaat.