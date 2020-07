Pensioenfonds grootmetaal koopt winkelcentrum Helperplein

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

PME Pensioenfonds, het pensioenfonds van het ‘grootmetaal’ in Nederland, heeft het winkelcentrum aan het Helperplein gekocht. Dat meldt de vastgoedwebsite PropertyNL woensdagmiddag.

Wat er precies aan de oude eigenaar (Vastgoed Zèta) betaald is voor het winkelcentrum is niet bekend, maar de aankoop is onderdeel van een aankoopportefeuille van zo’n 200 miljoen euro. Met het geld wil het pensioenfonds meerdere wijkwinkelcentra en supermarkt overnemen, met het oog op de lange termijn en duurzaamheid.

Het wijkwinkelcentrum aan het Helperplein heeft een oppervlakte van zo’n 5000 m², waarvan 2450 m² hoort bij het pand van de Albert Heijn.