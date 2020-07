Passagiersvervoer op Eelde kwam tijdens corona nagenoeg tot stilstand

nieuws

Foto: Groningen Airport Eelde

Het aantal passagiers dat vanaf Groningen Airport Eelde vertrok kelderde tijdens de coronacrisis. Waar in februari nog 4.587 passagiers vanaf de luchthaven vertrokken, waren dat er in maart en juni nul. Dat blijkt uit cijfers die het CBS vrijdag publiceerde.

Mei was de enige maand tijdens de coronacrisis waarin er nog passagiers vertrokken van de luchthaven, 47 in totaal. Het aantal vluchten daalde van 164 in februari naar zes in juni.

Het beeld op Eelde is vergelijkbaar met de andere kleine luchthavens in Nederland, alhoewel het aantal vluchten daar in juni weer langzaam opkrabbelde.