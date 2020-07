Partij voor de Dieren: ‘Verzet met hand en tand tegen militair vliegverkeer vanaf Eelde’

nieuws

Foto: Ministerie van Defensie - http://www.defensie.nl/onderwerpen/nuclear-security-summit-2014/inhoud/bijdrage-defensie, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32481716

Volgens de Statenfractie van de PvdD is het toestaan van militair vliegverkeer vanaf Groningen Airport Eelde ‘in alle opzichten een dramatisch plan.’ De partij heeft vrijdag een agenderingsverzoek tot bespreking ingediend voor de eerstvolgende vergadering begin september.

De directie van Groningen Airport Eelde heeft, in een zienswijze richting de minister, aangegeven het vliegveld meer rendabel te willen maken. Dat wil ze onder andere doen door het vliegveld open te stellen voor militair vliegverkeer. Volgens de fractie lijkt het college van Gedeputeerde Staten in Groningen niet onwelwillend te staan ten opzichte van het plan.

“Het is schijnbaar voor ons college niet voldoende dat de grond en onze woningen trillen door de aardbevingen, aldus fractievoorzitter Ankie Voerman van de Partij voor de Dieren. “Daar kan dus schijnbaar nog een flinke hoop kabaal en trillingen vanuit de lucht bovenop. Dit plan is niet alleen dramatisch voor omwonenden, ook voor de nabijgelegen natuurgebieden en hun bewoners en voor het milieu. Daarbij is het ook absoluut niet passend binnen de provinciale ambities om klimaatneutraal te worden.”