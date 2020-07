Oud-OOG Radio programmaleider Rens van Stralen overleden

nieuws

Rens van Stralen

Afgelopen dinsdag is oud OOG Radio medewerker Rens van Stralen overleden. Hij was al geruime tijd ernstig ziek.

Rens begon in de jaren 80 bij OOG Radio onder meer als technicus, maar vooral als vernieuwer. Zo introduceerde Rens de CD speler bij OOG Radio. Ook ontwikkelde hij het Muziek Informatie Systeem, waarin makkelijk CD ’s en platen te zoeken waren.

In de jaren ’90 ontwikkelde hij de eerste website voor OOG Radio. In die periode was hij ook programmaleider bij OOG Radio en zorgde voor een nieuw muziekformat. Rens had een oog voor talent en gaf mensen de kans zich bij OOG te ontwikkelen. Diverse mensen zijn daardoor als DJ in Hilversum terecht gekomen. Daarnaast was Rens een inspirerende en uiterst vriendelijke persoonlijkheid.

Rens werkte ook al bij RTV Noord in de jaren 90 en richtte begin deze eeuw al zijn aandacht op de regionale omroep. Ook daar was hij de vernieuwer met onder meer het opzetten van de website en later als aanjager van de sociale media.