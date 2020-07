Vier oppositiepartijen gaan niet naar besloten vergadering over financiering Ring-Zuid

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De Statenfracties van de Partij voor de Vrijheid, de Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie en de Partij voor het Noorden nemen woensdag geen deel aan de besloten vergadering over de verdeling van de meerkosten van de zuidelijke ringweg. De fracties vinden dat deze vergadering openbaar moet plaatsvinden.

De hoofdoverweging om het besloten gedeelte te mijden is dat het 1,5 jaar heeft geduurd om duidelijkheid te krijgen over de kosten van de zuidelijke ringweg. De fracties vinden dat, met een besloten vergadering, duidelijkheid en transparantie nog steeds niet voorop staan in het debat.

De partijen zullen wel deelnemen aan het openbare gedeelte van de betreffende commissievergadering om 13.00 uur. Als het besloten gedeelte start, dan vertrekken de Statenleden.