Open Huizen Dag gaat niet door vanwege coronavirus

Foto: Jeroen Stoop via: wikiportret.nl / WikiMedia (ccby-gfdl)

De Open Huizen Dag die op 3 oktober gehouden zou worden gaat niet door. Dat heeft de Nederlandse Vereniging voor Makelaars, de NVM, maandagochtend bekendgemaakt.

Oorzaak is het coronavirus. De NVM noemt de situatie te onzeker om het evenement te laten plaatsvinden. De afgelopen periode is de bereidwilligheid onder de achterban en deelnemers gepeild. “De meerderheid gaf aan dat we het beter niet kunnen organiseren”, aldus de organisatie. “De gezondheid van de makelaars en de consumenten gaat te allen tijde voor.”

Het is niet de eerste keer dat de dag geannuleerd wordt. In maart gebeurde dit ook al. Aan de Open Huizen Dag nemen doorgaan enkele tienduizenden bezoekers deel. Op de dag kunnen geïnteresseerden een kijkje nemen in huizen die op dat moment te koop staan.