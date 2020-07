‘Opdringerige fotografen, dames in bikini en nietsvermoedende inspecteur’

nieuws

Foto: Marcel van Kammen (Sovon)

Albert de Jong en Marcel van Kammen hebben voor Sovon-Nieuws een indrukwekkend beeldverhaal gemaakt over het Zuidlaardermeergebied.



‘Mooie beesten, die zeearenden met jongen. Eerst zaten ze verstopt in een bosje even verderop. Toen ze twee jaar geleden op deze plek begonnen was het erg spannend hoe het zou gaan. Ze zijn immers vanaf de weg te zien.

Het gaat goed, maar je moet continu scherp zijn dat er geen mensen het terrein in gaan. Dat gaat van opdringerige vogelfotografen, dames in bikini tot een nietsvermoedende inspecteur van de hoogspanningsmasten’.

Bekijk en lees het beeldverhaal hier: https://spark.adobe.com/page/GFOhHQXeVzTfo/