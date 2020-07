Opbouw grote torenkraan bij De Zwarte Doos voltooid

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De opbouwwerkzaamheden van een grote en hoge torenkraan bij De Zwarte Doos zijn donderdag voltooid. De kraan gaat gebruikt worden voor de verbouwing van het voormalige gemeentekantoor.

Het gebouw was tot 2013 in gebruik als gemeentelijk kantoor van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Na de verhuizing van deze dienst naar het Europapark staat het gebouw leeg. De afgelopen periode is het pand gestript, de komende maanden gaan er driehonderd zelfstandige woningen in gerealiseerd worden. “Om de materialen naar de verdiepingen te krijgen gaat de torenkraan ingezet worden”, vertelt fotograaf Patrick Wind. “Woensdag werd het fundament van deze kraan opgebouwd, donderdag werd het voltooid.”

De bedoeling is dat de eerste bewoners er in het najaar van 2021 in kunnen trekken. Op de eerste tot en met de achtste verdieping komen 225 jongerenwoningen, op de negende tot en met de elfde worden appartementen van zeventig tot negentig vierkante meter gebouwd en op de bovenste verdieping komen een aantal penthouses.

De bouw van de torenkraan gaat ook in de Badstratenbuurt niet onopgemerkt voorbij. “Komt er toezicht op de Badstratenbuurt om de rust te garanderen?”, vraagt de buurtvereniging zich af.