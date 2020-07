Opbouw diploma-Drive Thru Hanzehogeschool in volle gang

nieuws

Foto: Tom Veenstra

Vanaf dinsdag ontvangen zo’n 800 studenten van de Hanzehogeschool hun diploma op het grote parkeerterrein op de Zernike Campus. De opbouw voor de zogenaamde Drive Thru-diplomering en de versierde route er naartoe is maandagochtend in volle gang.

Via een versierde route kunnen studenten met auto, scooter, fiets of skateboard hun diploma in ontvangst nemen. Tot en met vrijdag kunnen ongeveer 800 studenten hun diploma op deze wijze ophalen.

Foto: Tom Veenstra

Naast de Drive-Thru kiezen sommige opleidingen voor andere oplossingen. Bij Academie Minerva kunnen afgestudeerde studenten wandelen door het gebouw aan het Gedempte Zuiderdiep en ontvangen onderweg hun diploma. Afgestudeerden van de opleiding Facility Management komen, net als een profvoetballer, via de spelerstunnel het Hitachi Capital Mobility Stadion in en ontvangen hun diploma op het veld.

Ook kiest een aantal opleidingen ervoor om de diploma’s persoonlijk bij de studenten langs te brengen. Bij de opleiding Verpleegkunde ontvangen 280 afgestudeerden op 7 en 8 juli hun diploma persoonlijk van een docent. Een aantal opleidingen kiest er ook voor om de diplomering uit te stellen tot na de zomer zodat de diploma-uitreiking alsnog een fysiek feestje kan worden.