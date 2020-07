Op verhoogde fietsen naar Slochteren aan Zee

nieuws

Foto: norahazhaz.com

Hoe ziet over 75 jaar de nieuwe kustlijn eruit? Drie kunstenaars rijden binnenkort op verhoogde fietsen langs Slochteren aan Zee.



Pam Sikkink, Jette Kelholt en Talisa Kiyiya, kunstenaars uit Amsterdam, bedachten het project ‘Nieuw Nederland’.

Op 6 juli begon de fietstocht van twee weken over de grens van het toekomstige Nederlandse zeeniveau: van het Zeeuwse Cadzand naar eindbestemming Bad-Nieuweschans.

‘Tijdens onze route zullen we bewoners op deze grenslijn, die in de toekomst dus aan zee wonen, aanspreken en vragen naar hoe zij denken over het oprukkende water’.

Deze zaterdag is Utrecht gepasseerd. Op de rit staan nog Baarn, Harderwijk, Kampen, Zwolle, Meppel, Veldhuizen, Peize, Slochteren en ze hopen 20 juli Bad-Nieuweschans te bereiken.

Meer info: https://www.nieuwnederland.net/