Oosterweg in Haren tot september gedeeltelijk afgesloten

Foto: google maps

De Oosterweg in Haren is vanaf maandag tot en met 6 september gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. Dat heeft de gemeente Groningen bekendgemaakt.

In de straat gaan werkzaamheden uitgevoerd worden. De afsluiting bevindt zich tussen de kruising met de Kromme Elleboog en de Stationsweg. In de straat worden woningen op nieuwe water- en gasleidingen aangesloten. Tijdens de werkzaamheden is er één rijbaan afgesloten. Verkeersregelaars zullen het verkeer in goede banen leiden door hen om-en-om te laten passeren.

Tijdens de bouwvakvakantie, van 20 juli tot en met 7 augustus, wordt er niet gewerkt.