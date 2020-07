Ook ‘Groningers’ dienden in Romeinse legioenen

nieuws

In Groningen en Friesland zijn de afgelopen twee jaar tientallen delen van Romeins paardentuig gevonden. Dat duidt er volgens archeologen op dat mogelijk ook inwoners van deze provincies gediend hebben in Romeinse legioenen.

Archeologen hebben zich er lang over verbaasd dat de Bataven meer dan 5000 soldaten leverden aan de Romeinse eenheden. Volgens de onderzoekers is van het programma ‘Portable Antiquities of the Netherlands’ is dat eigenlijk veel te veel voor de totale bevolking van het Bataafse gebied. “Waarschijnlijk werden de jongemannen ondergebracht in Bataafse eenheden”, vertelt VU-archeoloog Stijn Heeren. “Er waren dus in werkelijkheid minder ‘echte’ Bataven in die legeronderdelen, want deze aangevuld met Friezen.” Deze Frisii leefden toen aan de kuststrook tussen het huidige Noord-Holland en noordwest-Duitsland.

In Nederland zijn vondsten van Romeinse wapens en paardentuig vooral gedaan in het gebied ten zuiden van de Rijn waar vroeger de Bataven woonden. Maar de invloed van het Romeinse Rijk reikte dus tot ver buiten zijn grenzen. Hoofd archeologie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Jos Bazelmans: “Zonder de grootschalige inventarisatie van metaalvondsten door PAN was dit hoofdstuk nooit aan het verhaal van de Romeinse tijd in Nederland toegevoegd.”

Portable Antiquities of the Netherlands is een project van de Vrije Universiteit Amsterdam, in samenwerking de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Universiteit Leiden en de Rijksuniversiteit Groningen. De Geodienst van de RUG heeft een vondstmeldingsapp ontwikkeld waarbij in het veld vondsten met bijbehorende coördinaten eenvoudig bij PAN gemeld kunnen worden.