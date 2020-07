Ook gemeente last extra (besloten) vergadering in over akkoord Ring Zuid

nieuws

Foto: Ecco van Oosterhout

Ook de gemeente Groningen last een extra commissievergadering in over het hoofdlijnen-akkoord voor de meerkosten voor het project Aanpak Ring Zuid. Mogelijk wordt ook deze vergadering (of een gedeelte ervan) achter besloten deuren gehouden.

Gedeputeerde Fleur Gräper informeert de commissieleden tijdens deze vergadering over de achtergronden van het akkoord. Ook verkeerswethouder Philip Broeksma zal aanwezig zijn bij de vergadering. De vergadering van de raadscommissie gaat om 17.00 uur openbaar van start, maar het college van B&W heeft gisteren laten weten de Groningse raad in vertrouwen te willen informeren. Of een deel van de vergadering wel of niet besloten is, zal een besluit van de raadscommissie zijn.

Aanpak Ring Zuid en aannemerscombinatie Herepoort (CHP) zijn het op hoofdlijnen eens over een oplossing voor de kosten als gevolg van de vertraging van drie jaar van het project en een financiële oplossing voor de verdere looptijd van het project. De komende periode worden de afspraken verder uitgewerkt en vastgelegd.

De vergadering van de raadscommissie is na de vergadering van een commissie van Provinciale Staten (13.00-16.00 uur) waarin de gedeputeerde de Groningse Statenleden informeert over de uitkomst van de onderhandelingen.