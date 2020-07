Ontslaggolf in openbaar vervoer dreigt

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Door de coronacrisis dreigen er honderden banen in het openbaar vervoer te verdwijnen. Daarvoor waarschuwt OV-NL, de koepelorganisatie van de verschillende vervoersbedrijven in Nederland donderdag.

Onlangs maakte de NS al bekend ongeveer tweeduizend banen te moeten schrappen. Behalve conducteurs en stationspersoneel zou het vooral gaan om kantoorbanen. OV-NL denkt dat bovenop die tweeduizend nog eens honderden banen bij andere vervoerders verloren zullen gaan. “We zitten op dit moment op ongeveer de helft van het aantal reizigers die we voor de coronacrisis hadden”, zegt voorzitter Pedro Peters van OV-NL donderdagochtend in het NOS Radio 1 Journaal. “In het begin van de crisis riep het kabinet mensen op om alleen de trein te gebruiken voor essentiële reizen. Daardoor zakte onze bezettingsgraad terug naar tien procent van wat we normaal vervoeren. Op dit moment zitten we op ongeveer vijftig procent en daarmee gaat het dus de goede kant op, maar we zitten nog lang niet op de situatie zoals het voorheen was.”

Om het openbaar vervoer te steunen heeft het kabinet een compensatiepakket ter waarde van 1,5 miljard euro in het leven geroepen. Hierdoor zullen er de komende maanden geen problemen ontstaan. “Maar in januari is het probleem nog niet opgelost”, vult Peters aan. “In december zal de bezettingsgraad zeventig procent zijn waardoor we nog altijd dertig procent van onze inkomsten mislopen.” De bedrijven in het openbaar vervoer hebben volgende week een spoedoverleg met het ministerie van Infrastructuur over de situatie in de toekomst. “Voor Prinsjesdag willen we duidelijkheid hoe we verdergaan in het nieuwe jaar.”