Onnen Bruist verbindt inwoners en ondernemers uit Onnen

nieuws

Onnen.nu

Een aantal inwoners uit Onnen organiseren op 12 september 2020 een bedrijvendag waar inwoners en ondernemers uit het dorp elkaar beter kunnen leren kennen. In het radioprogramma Haren Doet vertelt initiatiefnemer Martin Schipper over wat er deze dag staat te gebeuren.

De bedrijvendag is bedacht door de groep ‘Onnen Bruist’. Onnen Bruist is ontstaan naar aanleiding van een project in de voormalig gemeente Haren waar verbinden centraal stond. Binnen dit project leek het hun leuk om mensen te informeren en te verbinden. Dit is ook het doel van deze bedrijvendag. Martin vertelt dat ze inwoners met ondernemers in contact brengen en ervoor zorgen dat ze elkaar leren kennen.

In de ochtend kunnen inwoners langs gaan bij de verschillende bedrijven uit Onnen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld kijken bij de manege, ijsboerderij of het bedrijventerrein. ”Je kan echt een kijkje achter de voordeur nemen” aldus Martin. S’middag kunnen bedrijven die geen thuisopvang hebben zich laten zien in dorpshuis de Tiehof. Daarnaast is er ook een netwerkborrel waar de verenigingen uit Onnen zich gaan presenteren. Het is een heel divers aanbod. Volgens Martin is belangrijk dat inwoners en ondernemers van elkaar weten en iets voor elkaar kunnen doen.

Bedrijven kunnen zich aanmelden via één van de initiatiefnemers. Verder krijgen mensen die langs komen ook een naslagwerk met contactgegevens van de deelnemende bedrijven en een kleine fotospeurtocht.

Luister hieronder het hele interview terug.

Your browser doesn't support the audio element. Download the file here