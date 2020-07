Online kletsmaatjes gezocht voor nieuwkomers

nieuws

Foto: Het begint met taal

Meer dan vierhonderd nieuwkomers staan op dit moment op de wachtlijst om online Nederlands te oefenen. Er worden dringend kletsmaatjes gezocht.



Bij Vluchtelingenwerk en Humanitas kan men in Groningen al langere tijd helpen als taalcoach. Sinds maart 2020 bestaat er ook een nieuwe online vorm van taalcoaching.

De meerderheid van de nieuwkomers meldde zich bij Kletsmaatjes, omdat ze door de corona maatregelen met niemand Nederlands spraken. Ook nu nog praten de meesten alleen Nederlands met zijn of haar Kletsmaatje. Voor veel vrijwilligers geldt dat hun Kletsmaatjes het enige contact met nieuwkomers is. Naast taaleffecten realiseert de online taalcoaching dus ook meer verbinding in de samenleving.

In drie maanden tijd zijn in Nederland al honderden nieuwkomers en vrijwilligers gekoppeld. En er is momenteel een wachtlijst van ruim vierhonderd nieuwkomers, die een taalcoach zoeken.

De zogeheten Kletsmaatjes moeten minimaal twintig weken minimaal een uur per week aan de bak. Info: https://www.hetbegintmettaal.nl/kletsmaatjes/