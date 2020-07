Onderzoekers UMCG openen deur naar behandeling voor hoge bloeddruk in de longen

nieuws

Foto: Henry via Pixabay.com

De symptomen van pulmonale arteriële hypertensie, een zeldzame, chronische longziekte, worden erger doordat bepaalde cellen in de longen snel verouderen. Dat hebben onderzoekers van het UMCG ontdekt. Het onderzoek hierover werd donderdag gepubliceerd in het tijdschrift tijdschrift Science Translational Medicine.

In Nederland hebben zo’n 800 mensen de diagnose pulmonale arteriële hypertensie. Bij patiënten met PAH groeien de longvaten langzaam dicht. Dit zorgt voor een hoge bloeddruk in de longen. PAH is een dodelijke ziekte en kan ook bij kinderen met een aangeboren hartafwijking voorkomen. De onderzoekers bootsten zo’n aangeboren hartafwijking na in ratten. Ook zij ontwikkelden soms een vorm van PAH. De onderzoekers vonden zogenaamde ‘senescente cellen’ in deze ratten. Dat zijn cellen die versneld verouderd zijn en die hun normale functie verloren hebben

PAH is op dit moment niet te genezen, maar dit onderzoek kan daar verandering in brengen. Genezing lijkt mogelijkdoor een experimenteel anti-verouderingsmiddel, ABT-263. De verouderde cellen in de longvaten worden hierdoor gedood, terwijl de gezonde cellen zich weer kunnen vermenigvuldigen om de vaten te herstellen.