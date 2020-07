Onderzoek moet onzekerheid over duur van thuisisolatie wegnemen

nieuws

Foto: Gustavo Fring via Pexels

Het UMCG gaat onderzoek doen onder 200 COVID-19 patiënten die niet in een ziekenhuis zijn opgenomen en hun gezinsleden. Daarmee wil het betere richtlijnen maken voor de behandeling van COVID-19 patiënten thuis.

De onderzoekers willen zo’n 200 positief geteste personen inclusief hun gezinsleden volgen. Zij worden vanaf het moment dat zij positief zijn getest wekelijks thuis bezocht. Bij de patiënten worden neus- en keelswab, bloed en ontlasting afgenomen. Ook gezinsleden van positief geteste personen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek.

De kennis kan helpen om patiënten in de toekomst de juiste behandeling te kunnen geven en bijtijds te kunnen nagaan wanneer hun ziektebeeld gaat verslechteren. Meer inzicht in de besmettelijkheid van deze patiënten helpt bij het bepalen hoelang zij in isolatie moeten blijven en wanneer zij hun huis kunnen verlaten zonder het risico het virus op anderen over te dragen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Medische Microbiologie & Infectiepreventie van het UMCG in samenwerking met de GGD’s Groningen, Drenthe, Friesland en IJsselland. ZonMW heeft voor dit onderzoek een subsidie van bijna €430.000,- beschikbaar gesteld.