Ondergronds obstakel zorgt voor vertraging intrillen damwanden bij Winschoterdiep

nieuws

Foto: Ecco van Oosterhout

Het intrillen van damwanden voor de verdiepte ligging van de zuidelijke ring heeft vertraging opgelopen bij het Winschoterdiep. Bij de aanleg van een tussenscherm stuitten de bouwers op een ondergronds obstakel, waardoor nu extra bodemonderzoek nodig is.

De afgelopen week startte Combinatie Herepoort met het intrillen van het meest oostelijke tussenscherm voor de verdiepte ligging van Ring Zuid (ter hoogte van Winschoterdiep 50). Na enige tijd stuitten de bouwers op een ondergronds obstakel. Voordat het werk hier verder kan, is eerst meer onderzoek in de bodem nodig. Het tussenscherm ter hoogte van de demping is inmiddels afgerond, maar op dit moment is nog niet bekend wanneer hier verder wordt getrild.

Aan het Oude Winschoterdiep had Herepoort ook een meevaller. De drie zaterdagen waarop de aannemer moest doorwerken is teruggebracht naar twee. Daardoor hoeft aankomende zaterdag niet getrild te worden. Daarmee hoeft ook geen rijbaan van de ring afgesloten te worden.rs zijn, krijg je in deze video’s.