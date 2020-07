Onderdoorgang Vondellaan vanaf zaterdag dicht

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De onderdoorgang van de Vondellaan richting het centrum van Groningen is vanaf aanstaande zaterdag afgesloten voor autoverkeer. Vanaf 17 augustus kan het verkeer vanaf de Vondellaan via een nieuwe doorgang onder de ringweg door, bij de afrit van de A28 richting centrum.

Fietsers en voetgangers kunnen tot 17 augustus nog wel gebruikmaken van de onderdoorgang. Autoverkeer wordt omgeleid via de Van Iddekingeweg, het Overwinningsplein en de Paterswoldseweg. Vanaf 17 augustus wordt de onderdoorgang ook afgesloten voor fietsers en voetgangers. Zij kunnen dan via de Brailleweg lopen of fietsen, want deze is dan weer open en aangepast. Ook kunnen fietsers dan weer gebruikmaken van de Papiermolentunnel.

Aanpak Ring Zuid gaat damwanden aanbrengen ter hoogte van de Vondellaan. Vervolgens wordt de tunnel bij de Vondellaan gesloopt. Hier wordt zand aangebracht voor het tijdelijke Julianaplein.