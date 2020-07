Ondanks de regen nog een neerslagtekort van zo’n 165 millimeter

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In de gemeente Groningen is ondanks de regen van de voorbije weken nog een neerslagtekort van zo’n 165 millimeter. Dat blijkt uit gegevens van het KNMI die woensdag gepresenteerd werden.

Volgens het KNMI gaat het in de gemeente Groningen om een neerslagtekort van 150 tot 180 millimeter in de periode van 1 april tot en met 21 juli. Daarmee is de situatie iets beter geworden in vergelijking met eind juni toen het tekort de 180 millimeter was gepasseerd. Die trend is ook landelijk te zien. Tot eind juni liep de situatie gelijk om met het record droge jaar 1976. De regen van de afgelopen weken heeft er voor gezorgd dat we de lijn van 1976 los hebben gelaten en dat de situatie nu ook beter is dan tijdens de droge zomer van 2018.

In de gemeente Groningen viel in de periode van 1 tot en 22 juli 74 millimeter neerslag. Daarmee was Groningen één van de natste plekken in het land. In Oosterwolde viel 110 millimeter, in de Noordoostpolder 103. In Zeeland, Brabant en Limburg viel daarentegen veel minder regen. Dat is ook terug te zien in de monitor. In Zeeland, Limburg en Brabant is op sommige plekken het neerslagtekort opgelopen naar zo’n 240 millimeter. Daarmee zijn de regionale verschillen erg groot.

Het dagelijkse droogte-overzicht via de droogtemonitor van het knmi. Meer informatie via https://t.co/xgCjE6ESbA pic.twitter.com/KfzXJdK4xy — Ir. Willemijn Hoebert (@whoebert) July 22, 2020