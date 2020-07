“Onaanvaardbaar dat Nedersaksenlijn door meerkosten Ring Zuid in gevaar komt”

nieuws

Foto Andor Heij. Bestaand deel van de Nedersaksenlijn tussen Coevorden en Gramsbergen.

Het bestuur van de Stichting Nedersaksenlijn noemt het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat door de kostenoverschrijding van de zuidelijke ringweg de spoorlijn Veendam- Stadskanaal in gevaar komt.

Deze lijn zou er in 2024 moeten liggen. Maar mogelijk gaat er geld van dit project naar de zuidelijke ringweg. Andere projecten die in gevaar komen zijn de verdubbeling van de N33 richting Appingedam en de Wunderline, een opwaardering van het spoor naar Duitsland.

De aanleg van het spoor naar Stadskanaal is een onmisbaar onderdeel voor de Nedersaksenlijn. Vanaf daar kan het spoor doorgetrokken worden naar Emmen, zodat er een directe verbinding ontstaat met Twente. De Stichting Nedersaksenlijn zegt dat er een bovenregionaal draagvlak is voor de spoorverbinding. “Het stichtingsbestuur gaat zich ervoor sterk maken dat de meerkosten van het wegenbouwproject in de stad Groningen niet ten koste mag gaan van de Nedersaksenlijn”.

Of het aanleg van het spoor tussen Veendam en Stadskanaal echt op de lange baan geschoven wordt, is nog niet bekend. In een later stadium maakt de provincie Groningen bekend hoe de kostenoverschrijding van de zuidelijke ringweg betaald gaat worden. Die overschrijding komt doordat het drie jaar langer duurt voordat de vernieuwde zuidelijke ring er ligt.