NS: “Reisgedrag forenzen is door corona flink veranderd”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het reisgedrag van forenzen is door de coronacrisis flink veranderd. Dat blijkt uit onderzoek van de NS en de TU Delft.

Uit de resultaten blijkt dat twee op de drie forenzen na de coronaperiode meer thuis wil gaan werken. Een kwart van de forenzen zegt na corona vaker buiten de spits te zullen reizen. Voor de NS zijn de resultaten aanleiding om de huidige abonnementen een update te geven zodat deze beter aansluiten op het reisgedrag.

De NS laat verder weten dat 375.000 treinreizigers tussen maart en juli gebruik hebben gemaakt van de coronaregeling van de NS om hun treinabonnement aan te passen of te pauzeren. Door de coronamaatregelen reed de NS vanaf 21 maart een speciale basisdienstregeling. Sinds 29 april is de dienstregeling weer langzaam uitgebreid waarbij sinds 29 juni de reguliere dienstregeling weer volledig hervat is.