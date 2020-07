NS laat treinen tijdelijk langzamer rijden bij Hooghalen

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Op de locatie nabij Hooghalen waar afgelopen voorjaar een machinist van de NS om het leven kwam bij een aanrijding met een landbouwvoertuig wordt de komende periode langzamer gereden. Het gaat om een tijdelijke maatregel.Dat meldt RTV Drenthe.

Voorheen reden treinen met 140 kilometer per uur langs de onbewaakte spoorwegovergang bij de Oude Provincialeweg, dat is nu teruggeschroefd naar negentig kilometer per uur. Het gaat om een maatregel die de NS zelf genomen heeft. Het bedrijf wacht op een oplossing van spoorbeheerder ProRail maar omdat dit langer duurt heeft de NS nu zelf actie ondernomen. ProRail werkt aan een tijdelijke oplossing die uit extra signalering bestaat. Dit invoeren kost echter tijd.

Ook wordt gewerkt aan een permanente oplossing. De bedoeling is dat in de toekomst twee onbewaakte overwegen bij Hooghalen worden opgeheven. Daarvoor in de plaats komt er een nieuwe en bewaakte overweg. Echter het opheffen van de onbewaakte overwegen is één van de lange adem omdat er vaak veel belangen van diverse partijen meespelen.

De snelheidsbeperking heeft minimale invloed op de dienstregeling.