Noordtribune Helpt laat Voedselbank Groningen juichen

nieuws

Vijftig supporters van de Noordtribune van FC Groningen hebben dit weekend twee zuilen met desinfectievloeistof en een elektrische stapelaar geschonken aan de Voedselbank Groningen. “Dit laat ons juichen.”

De donatie maakt onderdeel uit van de actie ‘Noordtribune Helpt’. “Afgelopen maanden heeft een vaste groep van vijftig supporters elke zaterdag met veel enthousiasme de boodschappen bezorgd bij klanten van ons”, vertelt Monique Bueving van de Voedselbank. “Het gaat om klanten die vanwege de corona-maatregelen niet bij de Voedselbank konden komen. Deze actie werd afgelopen week beëindigd. Als afsluiting kregen we twee zuilen met desinfectievloeistof en een elektrische stapelaar. Deze werden aan ons gedoneerd. We zijn daar echt super blij mee omdat de spullen meer dan welkom zijn.”

Door het versoepelen van de coronamaatregelen is er weer meer mogelijk. “Zelf boodschappen doen in onze winkel zit er nog niet in maar het is wel weer mogelijk om de spullen bij onze winkel af te halen.” Naast de supporters van de Noordtribune hebben ook medewerkers en vrijwilligers van de gemeente Groningen, HIP, Patrimonium, de provincie Groningen en verschillende kerken zich maandenlang ingezet om boodschappen te bezorgen.