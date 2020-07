NoorderZomerProgramma donderdag van start

nieuws

Het Noorderzon Festival mag dan dit jaar vanwege de coronacrisis niet doorgaan, maar er is vanaf donderdag wel een NoorderZomerProgramma onder de paraplu van Noorderzon.

Het Grand Theatre, Forum Groningen, Hortus Botanicus Haren, de Nieuwe Kerk en de Groninger Archieven zijn tijdens zes zomerse weken het decor voor een veelzijdig programma. Het enige online, én live, onderdeel vindt in de eerste week plaats. Thuis achter de computer kunnen bezoekers de voorstelling “Live Stream Arielle F” meemaken, die live gespeeld wordt vanuit Genève.

In de eerste twee weken van het zomerprogramma presenteert Noorderzon in Grand Theatre een filmprogramma met nieuw werk van de Argentijnse regisseur Mariano Pensotti en eerder op het festival vertoonde films van Sarah Vanhee en The Chekhov Project.

Op woensdag 22 juli start een wekelijkse lezing- en debatreeks over Kunst & Crisis. Jelte Posthumus praat met diverse gasten om de effecten van crises op de kunst, cultuur en maatschappij te onderzoeken. Arno van der Heyden presenteert vanaf 23 juli vijf weken lang elke donderdag een programma met live theater en muziek. Je kunt er live bij zijn in het Grand Theatre.

Voor alle onderdelen is steeds een beperkt aantal kaarten beschikbaar, die kunnen worden aangeschaft via www.noorderzon.nl.