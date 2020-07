NonFiction Photo krijgt studio in Biotoop Haren

NonFiction Photo, de stichting die onder andere elk jaar de World Press Photo in Groningen organiseert, heeft sinds kort een eigen studio in de Biotoop in Haren. Eerst moesten ze de tentoonstellingen thuis bouwen.

Om de studio te verbouwen zijn ze een crowdfundingsactie gestart. “We hebben geen doorlopende evenementen, dus we hebben niet zomaar een budget bijeen,” vertelt directeur Andrea Hooymans. “We zijn heel creatief met hoe we het maken, maar je komt er niet zomaar. Vandaar dat we met de hulp van vrijwilligers en ook donaties het mooi willen gaan maken.”

De stichting draait op vrijwilligers, vooral studenten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Nu zijn ze ook bezig om andere tentoonstellingen op te zetten. “De afgelopen jaren waren we bezig met World Press Photo, maar voor veel mensen is dat een beetje een ver-van-je-bed-show. We zijn ook heel geïnteresseerd in wat er hier in Groningen en in het noorden gebeurt. Dat deden we dus altijd vanuit kelders, garages en achtertuinen maar nu vanuit onze studio.”

Donderdagmiddag is inmiddels meer dan 800 euro gedoneerd. “Dat is supercool. Dan wordt het echt. Dat mensen op afstand ons willen steunen, die we niet eens persoonlijk kennen, is heel bijzonder.” Het doel van de actie is om 1500 euro op te halen.