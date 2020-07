Nieuwsgierige aagjes welkom op OntdekDagen

nieuws

Foto: Jos Volkers (via Facebook)

Nieuwsgierige kinderen zijn in augustus welkom op het Suikerterrein tijdens de OntdekDagen. Op dit minifestival gaat de nieuwsgierigheid geprikkeld worden.

“Het is bedoeld voor nieuwsgierige aagjes in de leeftijd van 8 tot en met 14 jaar”, laat Broedplaats de Campagne weten. “Op woensdag 12 en donderdag 13 augustus worden er verschillende activiteiten gehouden.” Zo is er een virtual reality natuurworkshop waarbij je je eigen miniatuur-natuur-wereld gaat bouwen. “Je gaat met kunstenaars aan de slag met behulp van een lasersnijder en een 360/VR camera waarbij je je eigen insecten woonomgeving en decor gaat bouwen. Dankzij de VR-bril ga je deze tot leven brengen.” Daarnaast gaat er een expeditie plaats vinden in de vloeivelden en wordt de mega-zadenraket bezocht die sinds afgelopen week op het Suikerterrein staat.

Kinderen die deel willen nemen aan het mini-event moeten een kaartje reserveren. Meer informatie over de kaartjes en over de OntdekDagen is te vinden op deze website.