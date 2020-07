Nieuwe woontorens aan Dierenriemstraat zijn bijna klaar (video)

House of Groningen, een nieuwe woontoren aan de Dierenriemstraat, heeft zijn hoogste punt bereikt en nadert voltooiing. Het 70 meter hoge appartementencomplex wordt nu afgebouwd. Bouwer Plegt-Vos en opdrachtgever Nijestee laten geïnteresseerden de binnenkant zien.

De toren komt, evenals zijn buurman Atlas, op de locatie van het ‘oude’ GAK-kantoor. In Pleione, ook wel House of Groningen, komen 131 tweekamerappartementen voor sociale huur. Daarnaast komen er 28 driekamerappartementen in de vrije sector. Dit gebouw wordt het hoogste van de twee met 23 woonlagen (70 meter). In de Atlas-toren komen 224 semi-zelfstandige wooneenheden voor jongeren, dit gebouw is 55 meter hoog.

De woontorens krijgen geen gasaansluiting. Ze krijgen verwarming en warm water van WarmteStad. De verwachting is dat de woningen in de torens vanaf begin 2021 opgeleverd worden.