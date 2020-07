Nieuwe winkeltijdenwet geeft ondernemer meer vrijheid

nieuws

Foto Andor Heij. Winkelcentrum Paddepoel.

Een wetswijziging van de Winkeltijdenwet is donderdag aangeboden aan de Tweede Kamer. De wetswijziging is mede het gevolg van een conflict tussen de eigenaar en ondernemers in Winkelcentrum Paddepoel.

In de nieuwe wet staat dat ondernemers zelf mogen bepalen wanneer ze hun zaak openen. Zij mogen niet meer worden verplicht hun zaak los te gooien als ze dat zelf niet willen. Tijdens een langdurig conflict rond winkelcentrum Paddepoel draaide het vooral om de verplichte opening tijdens de maandelijkse koopzondag. Ondernemers die hun zaak op die zondag gesloten hielden, kregen soms een boete van vele duizenden euro’s opgelegd door de Vereniging van Eigenaren.

De zaak sleepte zich jaren voort en leidde onder meer tot een rechtsgang en bemoeienis van de gemeenteraad. De Vereniging voor Eigenaren zag uiteindelijk af van de boetes en de verplichting.